Тысячи палестинцев с флагами прошли маршем на севере Израиля во вторник, отмечая 76-ю годовщину «Накбы» - массового изгнания палестинцев в 1948 году, когда Израиль объявил независимость на исторических палестинских землях.

Около 3000 человек приняли участие в традиционном ежегодном «Марше возвращения» близ Хайфы. Они держали в руках палестинские флаги, некоторые носили традиционные куфии. Демонстранты требовали предоставить право на возвращение сотням тысяч палестинских беженцев и их потомкам.

Один из участников марша — Фидаа Шехаде — рассказала, что ее семья была изгнана в 1948 году из прибрежной деревни Аль-Мадждаль. По ее словам, беженцы по-прежнему остаются беженцами спустя 76 лет после «Накбы». «Это часть нашего освобождения, — сказала Фидаа Шехаде. — Речь идет не только о прекращении оккупации, но и о предоставлении всем беженцам возможности вернуться на родину».

Многие демонстранты также призвали положить конец продолжающейся войне в секторе Газа. Некоторые участники толкали перед собой детские коляски, один человек держал половинку арбуза — ставшего символом палестинского сопротивления из-за совпадения с цветами флага Палестины.

Шехаде рассказала, что ее дяди и тети в Газе, которых она, по ее словам, в последний раз смогла посетить в 2008 году с разрешения Израиля, теперь спустя 76 лет после «Накбы» снова стали перемещенными лицами в попытке спастись от израильских бомбардировок. Шехаде рассказала, что регулярно ездит на Западный берег, чтобы пополнить сим-карты родственников в Газе, дабы те могли оставаться на связи.

Ежегодно 15 мая палестинцы отмечают «День Накбы», что в буквальном смысле означает «День Великой катастрофы». Центральное статистическое бюро Палестины сообщало, что в период «Накбы» численность палестинского населения составляла около 1 млн 400 тыс. человек. В результате трагических событий в 1948 году около 800 тыс. палестинцев были насильственно выдворены со своих земель.