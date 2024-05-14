Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш провел встречу с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в турецком парламенте. После встречи с политиком Куртулмуш поделился своим видением относительно ситуации в регионе.

«Мы считаем, что самый правильный путь - это обеспечение территориальной целостности Украины путем скорейшего установления мира и возвращения аннексированных украинских территорий к их первоначальному статусу», — отметил Куртулмуш. Он подчеркнул, что Турция активно выступает против аннексии Крыма и нарушений международного права, призывая к миру и уважению суверенитета Украины.

Куртулмуш также отметил глубокие исторические и культурные связи Турции с крымскими татарами и другими народами, проживающими на Украине, выразив признательность за уважение их прав в рамках украинского законодательства.

«Наша главная цель в последующем процессе - обеспечить восстановление Украины путем скорейшего прекращения войны и поддержать процесс восстановления Украины, поддерживая дружественный нам украинский народ», — заявил Куртулмуш.

Турецкий спикер выразил обеспокоенность продолжением конфликта, указывая на потенциальные риски для международной стабильности: «Если война продолжится, то существование конфликтного потенциала может разжечь фитиль большой Третьей мировой войны, которая будет угрозой миру во всем мире».

Куртулмуш напомнил, что в Стамбуле было достигнуто соглашение о мире, и отметил, что с самого начала президент Реджеп Тайип Эрдоган прилагал неимоверные усилия для проведения переговоров между двумя сторонами и обеспечения справедливого, прочного и достойного мирного урегулирования, приемлемого для обеих сторон, используя челночную дипломатию.

Спикер подчеркнул, что Турция продолжит усилия на всех международных платформах для достижения мира и укрепления стабильности в регионе. Он выразил надежду на скорейшее урегулирование, при котором будет обеспечена территориальная целостность Украины и установлен мир с полным уважением ее суверенитета и независимости.

Турецкий политик высказал пожелание как можно скорее увидеть суверенную Украину, восстановившую свою территориальную целостность. Он также отметил, что Турция поддерживает борьбу Украины на всех международных платформах, особенно выделив «Крымскую платформу».

Куртулмуш заявил, что миру нужна новая, справедливая и равноправная международная система, поскольку существующая не может остановить нарушения международного права, такие как аннексия Крыма. Он также упомянул ситуацию в Газе, охарактеризовав ее как «геноцид», на который международное сообщество не может повлиять из-за бессилия ООН.

Куртулмуш поставил под сомнение эффективность международной системы, где не удается остановить Россию и Израиль в Совбезе ООН из-за права вето. Он назвал это ситуацией полной беспомощности, когда пять стран диктуют условия миру. Куртулмуш призвал изменить глобальную систему совместными усилиями.

«Мы создадим мир, в котором все люди будут равны в творчестве, а все государства - в суверенитете. Другого решения нет, иначе нет возможности и вероятности решить любую проблему в мире», — сказал политик.