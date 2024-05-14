США рассчитывают, что президент Грузии Саломе Зурабишвили применит вето в отношении одобренного парламентом страны законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», более известного как «закон об иноагентах». Однако если закон вступит в силу, Вашингтон будет вынужден кардинально пересмотреть двусторонние отношения с Тбилиси. Об этом предупредила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы ожидаем, что президент наложит вето», — заявила она журналистам, однако добавила, что «остается неясным, пойдет ли парламент на преодоление вето». «Посмотрим, как поступит парламент Грузии. Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», — подчеркнула Жан-Пьер. При этом она не стала уточнять детали возможного пересмотра связей.

Кроме того, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен не исключил, что Вашингтон может приостановить финансовую помощь Грузии, если принятый «закон об иноагентах» не будет приведен в соответствие со стандартами ЕС.

«Если этот закон останется в таком виде и не будет соответствовать стандартам ЕС, если увидим ослабление демократии, насилие в отношении мирных демонстрантов, то со стороны США будут определенные ограничения», — заявил О'Брайен.

Он пояснил, что в первую очередь ограничения коснутся финансовой помощи, а также поездок конкретных лиц, ответственных за эти действия. О'Брайен подчеркнул, что нынешний вариант закона не соответствует нормам ЕС. По его словам, если закон не изменится для соблюдения европейских стандартов, а антизападная риторика грузинских властей продолжится, это будет «опасно и рискованно» для двусторонних отношений США и Грузии.

Между тем президент Европарламента Роберта Метсола выразила поддержку протестующим против «закона об иноагентах» гражданам Грузии. «Тбилиси, мы тебя слышим! Мы видим тебя! Стоящие на улицах грузины мечтают о Европе <...> Они ожидают европейских ценностей и стандартов. Европарламент поддерживает народ Грузии», — написала она.

Законопроект, обязывающий организации с иностранным финансированием свыше 20% регистрироваться как «иноагенты», был принят парламентом Грузии сегодня. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето, но правящая партия «Грузинская мечта» может его преодолеть.

Инициаторы законопроекта утверждают, что документ необходим для защиты Грузии от зарубежного финансирования протестов, радикальных партий и пропагандистских медиа. За нарушение закона будет предусмотрен крупный штраф.

Авторы законодательной инициативы отвергают обвинения. По их словам, документ заимствован из американского, а не российского законодательства. Тем не менее критики опасаются, что законопроект узаконит репрессии против гражданского общества и отдалит Грузию от Запада.