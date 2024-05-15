Минувшей ночью ВСУ провели массированный обстрел Крыма, главной целью которого стал военный аэродром «Бельбек» под Севастополем. Воздушную атаку подтвердили назначенные РФ власти региона.

Взрывы в районе аэродрома, где расположен российский 38-й истребительный авиационный полк 4-й гвардейской армии ПВО, впервые были зафиксированы около 2 часов ночи по местному времени. Об этом издению ASTRA сообщают очевидцы из числа местных жителей. По их словам, ракет было порядка 20, а за ударами последовал сильный пожар на военном объекте.

Позже ночью назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев вскоре прокомментировал ракетный обстрел в своем телеграм-канале.

«Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. Ситуация к этому часу: в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Тип сбитых ракет уточняется», — написал чиновник.

Ранее назначенный губернатор писал, что несколько ракет со стороны Украины были сбиты системами ПВО над Черным морем недалеко от Севастополя, а также вблизи аэродрома «Бельбек».

Министерство обороны РФ отчиталось о перехвате десяти ракет американского производства ATACMS над Крымом.

Телеграм-канал «Крымский Ветер» опубликовал спутниковые снимки, окрестностей аэродрома, по которым можно судить о трех очагах пожара на территории военного объекта. Сообщается о расширении площади пожаров спустя час после первых снимков.

Российские СМИ предупредили о временной остановке автомобильного движения по Крымскому мосту.

Аэрордром «Бельбек» уже становился целью ракетных атак ВСУ в январе этого года. Тогда, утверждали украинские военные, было уничтожено по меньшей мере три российских военных самолета. В российском военном ведомстве тогда эти потери не подтвердили.