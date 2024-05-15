Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил об отводе войск из Волчанска и деревни Лукьянцы в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что уход с позиций нужен для сохранения жизней военнослужащих.

Волчанск и село Лукьянцы находятся на севере Харьковской области, в 50 км от российского Белгорода. Российские военные уже захватывали Волчанск в феврале 2022 года, в первые дни вторжения в Украину. Однако осенью 2022 года ВСУ смогли выбить российские войска и вернуть всю утраченную территорию Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский описал ситуацию в города как «чрезвычайно сложную». Власти страны активно эвакуируют жителей не только Волчанска, но и ближайших к Харькову населенных пунктов.

12 мая глава ВСУ Александр Сырский заявил, что войска столкнулись со сложной ситуацией в Харьковской области из-за быстрого продвижения российских войск.

10 мая Россия начала новое наступление в регионе и с тех пор, по ее собственным данным, захватила не менее 13 сел. 14 мая войска РФ вошли в село Бугроватка к юго-западу от Волчанска, а также захватили Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области.

Американские аналитики предполагают, что Россия своим наступлением в Харьковской области хочет создать «буферную зону» вдоль границы с Белгородской областью. В марте о таких планах сообщил президент РФ Владимир Путин на фоне участившихся атак дронов и ракет по Белгородской, Брянской и Курской областям.

Институт изучения войны отмечает, что войска РФ активно продвигаются к селу Глубокому к северо-востоку от Харькова и одновременно к Олейниково с южного фланга.