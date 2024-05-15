Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает план Китая по мирному урегулированию в Украине. Об этом российский президент заявил китайскому информагентству «Синьхуа» в преддверии своего визита в Пекин на этой неделе.

«Мы позитивно оцениваем подход Китая к решению украинского кризиса», — сказал Путин, согласно русскоязычной стенограмме на сайте Кремля. «В Пекине искренне понимают его глубинные причины и глобальное геополитическое значение».

Путин добавил, что дополнительные принципы, изложенные Си на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем, — это «реалистичные и конструктивные шаги», которые «развивают идею о необходимости преодоления менталитета холодной войны».

Дополнительные принципы Си призывают к «охлаждению» ситуации, созданию условий для восстановления мира и стабильности и минимизации воздействия на мировую экономику.

Более года назад Пекин представил документ из 12 пунктов, в котором были изложены общие принципы прекращения войны, но не было конкретики.

В то время он был встречен сдержанно и в России, и в Украине, а США заявили, что Китай выставляет себя в качестве миротворца, но отражает «ложный нарратив» России и не осуждает ее вторжение.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в прошлом месяце назвал это предложение «разумным планом, который великая китайская цивилизация предложила для обсуждения».

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского предусматривает вывод российских войск, восстановление постсоветских границ 1991 года и привлечение России к ответственности за свои действия. В июне в Швейцарии должен состояться «мирный саммит». РФ, которая не приглашена, отвергает целесообразность инициативы и утверждает, что переговоры должны учитывать «новые реалии».

Китай принял участие в некоторых подготовительных переговорах к саммиту, а Украина приложила немало усилий, чтобы убедить его принять участие.