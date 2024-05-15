Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) заверил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его пособники непременно понесут ответственность за геноцид в секторе Газа.

«Нетаньяху и те, кто участвовал в геноциде, понесут ответственность за каждую пролитую каплю крови», — заявил турецкий лидер. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция приложит все усилия, чтобы виновные ответили перед законом, и подтвердил поддержку Анкарой палестинского движения ХАМАС.

«Турция продолжит поддерживать ХАМАС, который борется как за независимость своих земель, так и защищает Анатолию», — сказал он. Глава государства также отметил, что экспансионистские планы Израиля не ограничиваются лишь сектором Газа. «Израиль не остановится на Газе. Если не остановить это жестокое, террористическое государство, то оно рано или поздно нацелится на Анатолию со своими мечтами о Земле Обетованной», — заявил Эрдоган.

В своем аккаунте в соцсети Х президент Турции поделился публикацией по случаю 76-й годовщины «Дня Накбы», который отмечается палестинскими арабами 15 мая. Этот день стал началом череды бедствий для палестинцев, которая продолжалась в течение многих десятилетий. «Палестинцы нарекли день создания Государства Израиль —15 мая — «Днем Великой катастрофы» или «Накбой». Каждый год 15 мая они возрождают надежду на возвращение в свои дома и на свою независимость. В «День Накбы» я передаю искренние пожелания всем нашим палестинским братьям. Мы чувствуем боль «Накбы» в наших сердцах так же, как и они. В годовщину «Накбы» мы храним такую же надежду, как и они», — написал Эрдоган.

Президент выразил уверенность, что изгнанные со своих земель палестинцы «рано или поздно вернутся в свои дома, воспользуются ключами от своих домов, которые они хранили и передавали из поколения в поколение». Первое лицо государства заверил, что Турция продолжит всестороннюю поддержку Палестины и палестинского дела, задействовав для этого все имеющиеся у нее возможности.