ПОЛИТИКА
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В России не хватает полицейских
Глава МВД РФ Колокольцев заявил о нехватке 152 тыс. сотрудников в ведомстве и пожаловался на слабое финансирование
В России не хватает полицейских
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15 мая 2024 г.

Владимир Колокольцев, исполняющий обязанности министра внутренних дел России, заявил, что стране не хватает 152 тыс. полицейских. Он также посетовал, что его ведомство не получает достаточного финансирования.

«Мы делаем все, что можем. Я скажу, что мы не можем. Мы не можем напечатать деньги, увеличить зарплату как основной мотив для привлечения на службу в органах внутренних дел. А ситуация у нас не просто изменилась, она усугубилась. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас некомплект личного состава 152 тыс. Это в среднем по всем регионам», — заявил российский министр на выступлении в Совете Федерации РФ (верхняя палата российского парламента).

Он добавил, что это порядка 20 % личного состава полиции страны. Дефицит участковых в Москве, по его словам, составляет 75%.

Колокольцев не впервые говорит о недостатке в количестве служащих в органах внутренних дел. В августе 2023 года он говорил о пяти тысячах уволившихся за месяц полицейских, называя ситуацию «критической».

В конце 2022 года глава МВД заявлял о нехватке 90 тыс. полицейских. В качестве мотивации для службы в его ведомстве он предлагал тогда предоставлять служащим бесплатное жилье.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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