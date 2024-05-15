ПОЛИТИКА
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Палестинцы Израиля провели шествие в память о Накбе
Тысячи палестинцев, имеющих гражданство Израиля, отметили 76 годовщину Накбы (Великой катастрофы) шествием в деревни Хоше и Кесайир, откуда палестинцев изгнали в 1948 году. Во время тех событий вооруженные сионисты совершили массовые убийства палестинцев и вынудили сотни тысяч человек покинуть свои дома и деревни. #trtнарусском #накба #палестина #израиль #газа #палестинцы #катастрофа #изгнание #израильтяне #сионисты #память #скорбь
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15 мая 2024 г.
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