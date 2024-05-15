Палестинцы Израиля провели шествие в память о Накбе

Тысячи палестинцев, имеющих гражданство Израиля, отметили 76 годовщину Накбы (Великой катастрофы) шествием в деревни Хоше и Кесайир, откуда палестинцев изгнали в 1948 году. Во время тех событий вооруженные сионисты совершили массовые убийства палестинцев и вынудили сотни тысяч человек покинуть свои дома и деревни. #trtнарусском #накба #палестина #израиль #газа #палестинцы #катастрофа #изгнание #израильтяне #сионисты #память #скорбь