США выделят дополнительные $2 млрд для военной поддержки Украины. Об этом 15 мая сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

«У нас, конечно, есть пакет и помощь из него уже в пути. Фактически кое-что из этого уже доставлено. Но сегодня я хочу вдобавок к этому объявить, что мы предоставим дополнительные $2 млрд иностранного военного финансирования для Украины», — сказал Блинкен.

Представитель США уточнил, что средства будут выделены через фонд оборонной промышленности, что позволит Украине закупить необходимое вооружение. По его словам, это станет инвестицией в военно-промышленный комплекс Украины для увеличения производства оружия. По словам Блинкена, Киев также сможет направить эти средства на закупку оружия в других странах.

В конце апреля, после почти шестимесячного блокирования, Конгресс США возобновил выделение помощи Украине. Принятый закон позволяет оказать поддержку на общую сумму $60,84 млрд, из которых $23,2 млрд направят на пополнение американских вооружений и запасов, предоставленных Украине.

Кроме того, 26 апреля министр обороны США Ллойд Остин объявил о предоставлении $6 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

10 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму до $400 млн, включающем вооружение, уже имеющееся на американских складах: ракеты к ЗРК Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, противотанковые комплексы Javelin.

Ранее в Белом доме заявили, что военная помощь от США поможет Украине перейти в контрнаступление в 2025 году.