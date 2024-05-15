Парламент Грузии принял в окончательном третьем чтении спорный закон об иноагентах. Закон поддержали 84 члена парламента, 30 выступили против. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето, но признала, что этот жест скорее будет символическим — «Грузинской мечте» хватит голосов, чтобы преодолеть президентский запрет.

Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, более 20% годового дохода которых приходится на источники иностранного финансирования, должны регистрироваться в реестре Минюста как «проводящие интересы иностранной силы организации» и ежегодно подавать декларацию об имуществе. Нарушителям грозит штраф в размере 25 тыс. лари (более $9 тыс.).

Оппозиция называет законопроект «российским» из-за схожести с законом «об иноагентах», принятым в России. В день принятия документа, 14 мая, возле здания парламента собрались около 200 тыс. человек, в столице были развернуты подразделения спецназа. Участники акций разошлись только под утро, но намерены продолжать выходить на улицы, пока закон не упразднят.

К протестам против инициативы также присоединились и российские эмигранты. Многие из них опасаются, что закон приблизит демократичную страну к диктатуре. Несколько человек были задержаны. Как минимум в отношении одного из них, Андрея Раутберга, избрали меру пресечения в два месяца лишения свободы из-за повреждения полицейской камеры видеонаблюдения.

Документ способен значительно ухудшить отношения Тбилиси с западными союзниками. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что закон станет препятствием на пути Тбилиси в ЕС. А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер США пообещала фундаментально переоценить отношения со страной.

Эксперты расходятся во мнениях в том, с какой целью правящая партия идет на ухудшение отношений с партнерами и собственными гражданами. Всего по этому вопросу есть две диаметрально противоположные теории.

Одна из них звучат так: власти Грузии намерены подавить в стране инакомыслие, использовать инициативу для давления на неправительственные организации и независимые СМИ. Рейтинги политических партий в стране не представляют угрозы для «Грузинской мечты», однако все большее влияние набирают неправительственные организации.

Вторую идею озвучил председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, которого в СМИ также называют теневым правителем Грузии. По его теории, на Западе существует «глобальная партия войны», которая, соответственно, пытается втянуть Грузию в войну против России и даже поставить собственных марионеток во главе грузинского правительства.

За последние несколько месяцев Иванишвили уже несколько раз отказывался встречаться с западными дипломатами из-за «шантажа и де-факто санкций партии глобальной войны». Предположительно, речь идет о $2 млрд средств политика, которые ему заморозил швейцарский банк Credit Suisse вскоре после начала войны в Украине из-за подозрений, что эти деньги могут иметь российское происхождение.

На наличие подобной проблемы указал и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузинский премьер напомнил о судебном деле Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse и его трастовыми компаниями.

«Его [Иванишвили] 2 млрд долларов, которые он доверил Западу, были заморожены. Поэтому позиция Иванишвили заключается в том, что он не может проводить какие-либо встречи под шантажом», — заявил Кобахидзе.

Вместе с тем официально в отношении олигарха никаких ограничений не было принято.

О том, что изменится в стране с принятием закона, TRT на русском поговорил с грузинским политологом Никой Читадзе:

— Саломе Зурабишвили наложит вето на законопроект, но на ситуацию это не повлияет. Тем более что речь не может идти о внесении поправок или каких-либо комментариев в содержание отдельных статей — этот закон вообще не должен быть принят.

Грузию ожидают большие экономические трудности. Стоимость акций грузинских компаний снижается на Лондонской фондовой бирже, начала обесцениваться национальная валюта.

Есть и политические проблемы. Когда осенью начнется избирательная кампания, то «Грузинская мечта» использует административный ресурс и приложит все силы для фальсификации выборов.

— Как это отразится на отношениях с Западом?

— Думаю, что могут быть применены персональные санкции против людей, которые этот закон поддержали. Речь также может идти о заморозке банковских счетов

— Есть ли какой-то шанс, что власти отступятся от закона?

— Шансы есть, но маловероятно. Иванишвили решил этот закон принять и, к сожалению, 84 депутата ему подчиняются и не могут и слова ему сказать о тех последствиях, с которыми столкнется страна. Проблемы у целого государства могут возникнуть из-за психологической ситуации в голове одного человека.