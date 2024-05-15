Шри-Ланка ищет своих граждан среди участников войны России и Украины. Власти республики сообщили, что с 2022 года как минимум 280 граждан Шри-Ланки были завербованы для участия в конфликте. Информация стала публичной после того, как к правительству острова начали обращаться родственники ланкийцев, пропавших без вести после поездок в Россию или Украину.

Жалобы начали поступать после того, как на прошлой неделе Минобороны острова создало специальное подразделение для сбора информации о тех, кто отправился в одну из сторон конфликта, чтобы присоединиться к военным действиям.

«Мы получили жалобы примерно от 280» членов семей, — сообщил министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес.

По его словам, большинство из них были завербованы в российскую армию. Депутат Гамини Валебода утверждает, что вербовщики якобы обманули граждан Шри-Ланки, обещая им высокие зарплаты, а также намекая, что им будут отведены небоевые роли. Полиция республики уже арестовала двух офицеров в отставке, в том числе генерал-майора, за незаконную деятельность в качестве вербовщиков в российские наемные фирмы.

При этом власти острова пока не привели официальных цифр о погибших в войне гражданах республики. Известно лишь, что в конфликте РФ и Украины погибли как минимум 16 граждан страны. Кроме того, Коломбо не уточняет, сколько ланкийцев были завербованы с украинской стороны.

Руководство Шри-Ланки неоднократно предостерегало своих граждан от поездок в Россию или Украину для участия в боевых действиях. Однако каких-либо законодательных ограничений на выезд ланкийцев за границу нет. В середине 2022 года огромное количество жителей покинуло государство после беспрецедентного экономического кризиса.

Минобороны Шри-Ланки заявило, что скоро «предоставит информацию о вышедших в отставку военнослужащих Шри-Ланки, которые присоединились к войне между Россией и Украиной».

Соседи Шри-Ланки — Индия и Непал — также не раз сообщали, что за последний год большое количество граждан этих стран было завербовано для участия в боях на стороне РФ.