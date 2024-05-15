27 июня в Атланте пройдут дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Мероприятие, организованное CNN, состоится в студиях в Атланте без участия аудитории. Об этом сообщили телеканал и штабы обоих кандидатов.

Президент Байден ранее заявил, что хочет провести дебаты с Трампом дважды в этом году — в июне и сентябре. Однако его команда отметила, что Байден не будет участвовать в традиционном графике дебатов, установленном беспартийной Комиссией по президентским дебатам, и предложила свои условия.

Трамп ответил на предложение Байдена в посте на своей платформе Truth Social, заявив, что он «готов и желает» участвовать в дебатах в предложенные сроки.

Кампания Байдена исключила возможность участия кандидатов от третьих партий или независимых кандидатов в дебатах, заявив, что они «должны быть один на один, чтобы избиратели могли сравнить двух единственных кандидатов, имеющих статистические шансы на победу в Коллегии выборщиков — и не тратить время на кандидатов, не имеющих шансов стать президентом».

Роберт Ф. Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты, который ясно дал понять, что намерен участвовать в дебатах, быстро осудил решение команд конкурентов на платформе X, заявив: «Трамп и Байден сговариваются, чтобы заточить Америку в противостояние, которого 70% не хотят».

«Недопуск кандидатов, имеющих реальные шансы, подрывает демократию», — отметил Кеннеди.