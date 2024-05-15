Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом турецкий лидер написал на своей странице в X.

«Я резко осуждаю отвратительную попытку покушения на премьер-министра Словакии и желаю господину Фицо, получившему ранение в результате нападения, скорейшего выздоровления. Передаю слова соболезнования народу и правительству Словакии от имени страны и нации», — написал глава государства.

Вице-президент Джевдет Йылмаз также выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом. «Я глубоко опечален отвратительным нападением на премьер-министра Словакии господина Роберта Фицо. Эта попытка покушения представляет собой прямую угрозу демократии», — написал вице-президент.

Йылмаз осудил нападение, заявив, что подобные действия недопустимы ни в одном обществе. Политик также пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления и выразил надежду на привлечение виновных к ответственности.

«Я желаю скорейшего выздоровления господину премьер-министру и надеюсь, что он вскоре поправится. Передавая слова соболезнования словацкому народу, я надеюсь, что такие жестокие нападения будут осуждены во всем мире и виновные понесут ответственность», — написал Йылмаз в X.

Напомним, 15 мая в словацком городе Гандлова произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо во время выездного заседания правительства. Фицо получил множественные огнестрельные ранения в грудь, живот и руку, нападавший сделал до 5 выстрелов. Раненого премьера в критическом состоянии вертолетом доставили в больницу Банска-Бистрицы.

Стрелком оказался 71-летний писатель и активист либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Чинтула из Левице. Перед нападением он крикнул Фицо «Робо, иди сюда» и открыл огонь. Чинтула был задержан после инцидента.

Как сообщают СМИ, состояние словацкого политика остается тяжелым, ближайшие часы будут решающими для жизни премьер-министра.