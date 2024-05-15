Министр иностранных дел Хакан Фидан выступил в прямом эфире NTV, отвечая на вопросы Седы Йоретир и Ахмета Арпата. Фидан подчеркнул, что Турция имеет весьма насыщенную повестку дня. Министр отметил, что важной целью является обеспечение мира и безопасности в регионе.

По вопросу Газы Фидан сказал: «США безоговорочно поддерживают Израиль. Мы поддерживаем Палестину. Это точка разделения». Фидан также сообщил, что Турция пересмотрела свои внешнеполитические цели как по методам, так и по задачам, подчеркнув важность обеспечения мира и безопасности в регионе. По словам министра, Турция является экономически и политически значимой страной и мир рассматривается как важнейший элемент безопасности.

Фидан отметил: «В новой структуре мы детализировали отдельные регионы. Теперь у Латинской Америки есть отдельное генеральное управление, а количество генеральных управлений в Африке увеличено до трех. Мы также создаем новое генеральное управление для тюркских государств. Эти меры связаны с географическими аспектами».

Министр подчеркнул, что Турция и США расходятся в поддержке Израиля и Палестины, но при этом продолжают сотрудничество там, где это необходимо. Он отметил, что без военной поддержки США Израиль не смог бы проводить такие агрессивные действия. По его словам, Турция и США единодушны в необходимости прекращения огня в Газе и обсуждения по этому поводу продолжаются. Фидан также добавил, что цена, которую платит США и Запад из-за Израиля, с каждым днем растет, а многие страны избегают действий по отношению к Израилю из-за созданного Западом восприятия и самоограничений.

По поводу переговоров о прекращении огня в Газе Фидан отметил, что сначала стороны не могли достичь соглашения. Катарские и египетские коллеги интенсивно работали, и Турция также приложила усилия. Проблема в том, что Израиль не желает постоянного перемирия, в то время как ХАМАС готов передать пленников в обмен на перемирие. Фидан отметил, что США должны надавить на Израиль, и подчеркнул, что перед выборами Байден сталкивается с серьезной критикой внутри страны.

Фидан подчеркнул важность отношений с Ираком, отметив, что за последние 20 лет страна пережила трудные времена, что в итоге создало благоприятные условия для террористических группировок. Он заявил, что Турция не имеет посягательств на территории других стран и полностью обеспечивает свой суверенитет.

«Мы предложили сотрудничество в уничтожении террористических группировок, так как терроризм препятствует развитию Ирака. Мы хотим видеть с Багдадом то же понимание в отношении борьбы с терроризмом, которое выработали с администрацией Эрбиля. Для нас важно видеть, какие шаги предпринимает Багдад против этих группировок», — сказал Фидан.