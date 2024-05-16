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Нетаньяху планирует долгую оккупацию
Нетаньяху и Галант поспорили о будущем Газы, четверть населения которой, согласно ООН, оказалась изгнанной Израилем из своих домов
Нетаньяху планирует долгую оккупацию
Нетаньяху и Галант поспорили о будущем Газы, четверть населения которой, согласно ООН, оказалась изгнанной Израилем из своих домов / Photo: Reuters
16 мая 2024 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду подвергся публичной критике по поводу послевоенных планов в отношении сектора Газа со стороны министра обороны. Глава военного ведомства Йоав Галант пообещал выступать против любого долгосрочного израильского военного управления над палестинским анклавом.

«Я призываю премьер-министра объявить, что Израиль не будет управлять Газой военным путем», — сказал Галант.

Нетаньяху заявил, что Израиль, если он достигнет своей военной цели — ликвидации правительства и военного аппарата ХАМАС в Газе, — сохранит силовой контроль над территорией. Он не стал называть этот сценарий оккупацией.

По данным ООН, по меньшей мере 600 тыс. человек — около четверти населения Газы — были вынуждены покинуть свои дома в Рафахе с 6 мая. Тогда израильские войска начали наземное вторжение в южный город эксклава.

Около 1,7 млн человек были вынуждены покинуть свои дома с начала войны в октябре 2023 года. Число погибших за этот период палестинцев на данный момент превысило 35 тыс. человек — преимущественно это женщины и дети.

Премьер-министр Израиля также отклонил предложения о возвращении в послевоенную Газу поддерживаемой международным сообществом Палестинской администрации (ПА), которая действует на оккупированном Западном берегу.

Правящая коалиция Нетаньяху во многом опирается на крайних националистов — партнеров, которые стремятся расформировать ПА и продолжать расширять еврейские поселения на оккупированных территориях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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