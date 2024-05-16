Президент России Владимир Путин в ночь на 16 мая прибыл с визитом в Китай. Это первая зарубежная поездка российского лидера с начала его пятого президентского срока. В двухдневном государственном визите президента сопровождают министры обороны и иностранных дел, у которых запланированы встречи с китайскими коллегами.

«Китай всегда будет для России хорошим соседом, другом и партнером», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин, встречая Путина со всеми воинскими почестями в Доме народных собраний.

Си поздравил российского лидера с избранием на пятый срок и отметил 75-летие дипломатических отношений, установленных между бывшим Советским Союзом и КНР. Путин, в свою очередь, заявил, что у двух стран есть прочная основа для сотрудничества.

Отношения между двумя странами были установлены еще в царское время, однако формально нынешнее китайское руководство ведет отсчет с 1949 года. В 1950-1970 отношения переживали крайне сложный период и были с трудом налажены к 1990-м.

Визит продлится два дня. Сначала Путин отдельно встретится с Си в четверг. В пятницу он посетит город Харбин на северо-востоке страны, где примет участие в церемонии открытия восьмой российско-китайской выставки.

В поездке Путина сопровождают различные члены его нового правительства. В последние дни президент сменил ряд министров в своем ближайшем окружении. Одно из наиболее кардинальных решений — назначение бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. В Китай также отправился министр иностранных дел Сергей Лавров.

Советник президента РФ Юрий Ушаков заявил о «важной неформальной встрече», которую проведут Путин и Си. По его словам, лидеры проведут личную беседу, «прогуляются по парку рядом с дворцом, выпьют чай» и позже в формате «один плюс четыре» за ужином с участием некоторых членов их делегаций проведут «неформальные переговоры».

При этом речь пойдет о важнейших темах внешнеполитического сотрудничества. Ушаков подчеркнул, что «самое главное в Китае — это пить чай один на один». 16 мая лидеры успели подписать совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Китаем.