Баку и Ереван подписали документ об определении участка совместной границы между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении.

Линия границы была приведена в соответствие с картой Генштаба СССР от 1976 года.

На пограничном участке состоялось 9-е заседание комиссий по демаркации границы. Армянскую сторону представлял вице-премьер Мгер Григорян, а азербайджанскую — его коллега Шахин Мустафаев.

В официальных комментариях Баку по встрече говорится о состоявшемся обсуждении координат линии границы в Газахском районе.

На 8-м заседнии комиссий по демаркации Ереван согласился вернуть Баку села Кызылхаджылы, Баганис Айрым, Хейримли и Нижняя Эскипара, оккупированные во время первой Карабахской войны в первой половине 1990-х годов.

Армянские власти сообщили, что в течение нескольких дней пограничники обеих стран заступят на первые дежурства.

«Это произойдет в течение предстоящих 8-9 дней. А в самой чувствительной части села Киранц (Гюней) — чуть позже, там некоторые детали подлежат дополнительному уточнению», — цитирует государственное информагентство «Арменпресс» слова представителей аппарата премьер-министра Армении.