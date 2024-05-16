Турецкие спецслужбы провели успешную антитеррористическую операцию на севере Ирака, нейтрализовав двух боевиков РКК. По данным источников в турецких силах безопасности, террористы с позывными «Туфан Кочер» (Ахмед Баяр) и «Мерван Зереван» (Ахмед Ибрагим аль-Ахмед) готовились проникнуть в район расположения турецких военных баз и осуществить атаку.

После получения разведданных о планируемом нападении, Национальная разведывательная организация Турции (MİT) организовала специальную операцию в районе Хакурк на севере Ирака. В результате оперативных действий боевики были обезврежены.

Выяснилось, что Ахмед Баяр присоединился к РКК в 2012 году и ранее участвовал в террористической деятельности в Сирии, выполняя функции охранника главарей террористов. Его сообщник Ахмед Ибрагим аль-Ахмед, гражданин Сирии, прошел подготовку по организации заговоров в главном оплоте РКК Кандиле в 2014 году.