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Владивосток: Американский солдат признал вину
Гражданин США Гордон Блэк, арестованный российской полицией в начале мая, признался в краже, сообщили в МВД РФ
Владивосток: Американский солдат признал вину
Гордон Блэк / Others
16 мая 2024 г.

Американский военнослужащий Гордон Блэк, арестованный в российском городе Владивостоке, признал себя виновным в краже и сотрудничает со следователями. Об этом сообщили в четверг государственное информагентство «РИА Новости».

«Он признал вину и сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается», — цитирует РИА слова представителя МВД региона.

Американский старший сержант был задержан 2 мая полицией в дальневосточном городе Владивостоке по подозрению в краже у женщины, с которой он состоял в отношениях. В российский город он, как сообщалось, прибыл из Южной Кореи, где базировалось его подразделение.

По решению суда Блэк останется под стражей до 2 июля.

США регулярно предостерегают своих граждан от любых поездок в РФ, ссылаясь на целый ряд причин, включая «возможность преследований и выделения граждан США для задержания сотрудниками российских государственных служб безопасности» и произвольное применение закона.

Несколько граждан США были задержаны после того, как Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года. В их числе — журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, который был задержан в 2023 году по обвинению в шпионаже.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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