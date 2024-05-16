В четверг в высшей судебной инстанции ООН начинаются двухдневные слушания, инициированные ЮАР. Страна обратилась с просьбой в судебном порядке заставить Израиль прекратить наступление на город Рафах на юге Газы, где нашли убежище более половины населения палестинского эксклава.

ЮАР уже в четвертый раз обращается в Международный суд ООН с просьбой о принятии чрезвычайных мер после начала судебного разбирательства о причастности Израиля к геноциду.

Израиль называет Рафах «последним оплотом ХАМАС», игнорируя предупреждения мирового сообщества, в том числе союзников, о катастрофических гуманитарных последствиях крупного вторжения в этот район Газы.

ЮАР попросила суд обязать Израиль вывести войска из Рафаха, принять меры для обеспечения беспрепятственного доступа в сектор Газа официальных лиц ООН, гуманитарных организаций и журналистов.

В январе судьи обязали Израиль сделать все возможное, чтобы предотвратить смерть, разрушения и любые акты геноцида в Газе.

Во втором постановлении, принятом в марте, суд указал, что Израиль должен принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Газе, в том числе открыть больше наземных переходов, чтобы обеспечить поступление продовольствия, воды, топлива и других грузов.

Большая часть населения Газы была вынуждена покинуть свои дома с начала боевых действий. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в текущей войне с октября 2023 года погибло более 35 тыс. палестинцев.

В воскресенье Египет объявил, что планирует присоединиться к иску ЮАР. Египетский МИД, что военные действия Израиля «представляют собой вопиющее нарушение международного права, гуманитарного права и четвертой Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения в военное время».

Несколько стран также заявили о намерениях присоединиться к иску. Однако пока официальные запросы подали только Ливия, Никарагуа и Колумбия.