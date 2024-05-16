Супруга турецкого президента Эмине Эрдоган встретилась с Реми Тинубу, супругой президента Нигерии Болы Ахмеда Тинубу. Первая леди Турции примет участие в сессии «Программы повышения осведомленности и поддержки африканских стран-членов Организации исламского сотрудничества против рака».

В аэропорту Абуджи Эмине Эрдоган встретили государственный министр по делам полиции Нигерии Имаан Сулейман Ибрагим, посол Турции в Абудже Хидайет Байрактар и его супруга.

Первая леди Нигерии выразила уверенность в том, что участие Эмине Эрдоган повысит статус и эффективность программы.

Президент Тинубу заявил, что его визит в Турцию в прошлом месяце был очень продуктивным, и поблагодарил Эмине Эрдоган за гостеприимство.

В ходе визита Эмине Эрдоган встретилась также с нигерийскими детьми, изучающими турецкий язык в Институте Юнуса Эмре.

Первая сессия «Программы повышения осведомленности и поддержки африканских стран Организации исламского сотрудничества в борьбе с раком» прошла в Стамбуле в 2016 году под руководством первой леди Турции.

«Приятно видеть, что в этом году Нигерия принимает у себя «Программу повышения осведомленности и поддержки африканских государств-членов Организации исламского сотрудничества в борьбе с раком», которая является продолжением программы, первую сессию которой мы провели в Стамбуле в 2016 году в рамках 13-го Исламского саммита», — заявила Эмине Эрдоган.

«Искренне благодарю президента Тинубу за то, что он стал первопроходцем в таком важном для Африки вопросе, как для здоровья своей страны, так и для здоровья всего мира. Я желаю, чтобы результаты саммита принесли пользу, и верю, что осведомленность будет расти благодаря единству силы и сердца», — добавила она.