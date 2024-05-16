Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо нормализовалось, угрозы для его жизни нет, сообщили в правительстве страны. Накануне 59-летний политик стал жертвой покушения — неизвестный выстрелил в премьера пять раз, серьезно ранив его в живот.

Премьер-министр находился в критическом состоянии, а вечером того же дня ему сделали операцию. «Я был шокирован. К счастью, насколько мне известно, операция прошла успешно — и я думаю, что в итоге он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает», — заявил заместитель премьер-министра Словакии и министр окружающей среды Томаш Тараба.

По его словам, одна пуля попала Фицо в живот, а вторая в сустав. Новостное издание Aktuality.sk со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Фицо вышел из операционной и находится в стабильном состоянии.

Министр обороны Роберт Калинак заявил на брифинге для прессы несколькими часами ранее, что Фицо получил «серьезные множественные травмы» после нескольких огнестрельных ранений. «Это покушение (покушение) было политически мотивировано, и решение преступника было принято вскоре после президентских выборов», — сказал глава МВД Словакии Сутай Эсток, имея в виду апрельские выборы, на которых победил союзник Фицо Петер Пеллегрини.

Стрельба произошла в центральном словацком городе Гандлова, куда премьер и члены правительства прибыли на выездное заседание. По данным словацких СМИ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина, имеющий политические мотивы. Соболезнования премьеру выразили президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден, а также партнеры Братиславы по ЕС.

В Словакии в последние годы наблюдалась крайне поляризованная политическая обстановка. Фицо занял пост премьер-министра в октябре прошлого года и резко изменил курс страны, в частности, отказался дальше поставлять оружие Украине.

При этом политик возобновил диалог с Россией. Кроме того, его кабинет стремился ослабить наказания за коррупцию и ликвидировал специальную прокуратуру для расследования коррупционных дел.

Премьер реорганизовал общественную телекомпанию RTVS, что вызвало критику со стороны оппозиции и ЕС из-за нападок на свободу слова. Позиции Фицо укрепились еще больше после президентских выборов в прошлом месяце, на которых победил его союзник Пеллегрини.