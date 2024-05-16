Франция направила войска в Новую Каледонию из-за бунтов на островах против законопроекта о выборах. Париж планирует дать местным французским жителям право голосовать на местных выборах после 10 лет проживания на островах. Автохтонное население Каледонии — канаки — опасаются, что это решение приведет к увеличению французского влияния и снижению уровня автономии островов.

За организацией протестов стоит Ячейка координации полевых действий (CCAT). Она призвала жителей островов выступить против французских полицейских и спорного законопроекта.

В результате третьей ночи жестоких беспорядков в Новой Каледонии погибли четыре человека, включая трех местных жителей и одного полицейского. Полиции пришлось противостоять толпе из 5000 бунтовщиков в трех муниципалитетах, включая столицу Нумеа.

К 16 мая полиция арестовала более 200 человек. Как минимум 60 жандармов и полицейских получили ранения. Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии с 5:00 утра 15 мая, предоставив властям дополнительные полномочия по запрету собраний и передвижений по острову. Несмотря на это, протестующие не прекратили демонстрации.

Чрезвычайное положение было введено на 12 дней, и власти запретили видеоприложение TikTok. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина, были разграблены магазины и подожжены общественные здания, сотни людей, в том числе около 100 полицейских и жандармов, получили ранения. «Солдаты были направлены для охраны портов и аэропорта в Новой Каледонии», — заявил Атталь на кризисном совещании министров в Париже в среду.

Представитель центрального правительства на территории Луи Ле Франк «объявил комендантский час и запретил TikTok», — сказал Атталь. Население Новой Каледонии — около 300 тыс. человек, из которых коренные жители канаки составляют около 40%, или 112 тыс. человек.

Нынешние беспорядки стали самыми серьезными с 1980-х годов. Тогда волну насилия удалось погасить, заключив в 1998 году Нумейское соглашение. По нему Франция согласилась предоставить островам больше политической автономии и разрешить участие в выборах только тем, кто был резидентом Новой Каледонии на тот момент. С тех пор в Новую Каледонию переехало более 40 тыс. граждан Франции, которые теперь требуют больших избирательных прав.

Избирательная реформа стала последней вспышкой недовольства французским колониальным стилем управления в Тихом океане. Новая Каледония — наиболее важная из всех заморских территорий Франции. На островах найдены огромные залежи никеля — по их объему Новая Каледония занимает третье место в мире.