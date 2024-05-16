Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возрастающей роли искусственного интеллекта (ИИ) — технологии, которая, по словам политика, «‎‎изменит правила игры». Глава МИД уточнил, что Анкара внимательно следит за развитием ИИ.

«Это тема, которую я внимательно отслеживаю. Есть возможности, которые мы стремимся приобрести в разведке. ИИ продвинулся до такой степени, что многие профессии вытесняются‎‎, — заявил министр. — ‎‎Когда эти технологии станут коммерческими и интегрированными в общество, мы должны предвидеть сценарий, при котором машины заменят людей».

«‎‎Недавно я посетил страну — я не буду раскрывать название — где они широко внедрили ИИ. Существуют проприетарные версии этих технологий, некоторые из которых мне довелось увидеть. В этой стране такие задачи, как бухгалтерский учет, архитектурные проекты, статические и инженерные расчеты, автоматизированы», — отметил политик.

Хакан Фидан также подчеркнул, что Анкара намерена уделять больше внимания ИИ и «‎отдавать приоритет нашим усилиям в области ИИ»‎. Однако, признал министр, существует риск того, что ИИ выйдет из-под контроля.

«‎‎Исторически государства приобретали ядерное оружие, и теперь идут разговоры о космическом оружии. ИИ окажет значительное влияние на разведывательные операции, став переломным моментом в анализе разведданных», — предупредил политик.

Хакан Фидан также заявил, что Турция занимает активную позицию в разрешении региональных конфликтов. «Я считаю, что мы добились значительного прогресса. Основная позиция Турции всегда заключалась в разрешении конфликтов, независимо от того, участвует она в них или нет», — уточнил политик.

Говоря о российско-украинской войне, Хакан Фидан отметил: Турция занимает важную роль посредника между Москвой и Киевом, выступая за мирное урегулирование конфликта.