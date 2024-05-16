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Сербия передала семье Трампа бывшую штаб-квартиру армии
Власти Сербии сдали в аренду на 99 лет здания, где размещалось центральное управление Югославской народной армии. Арендатором выступил зять Трампа
Сербия передала семье Трампа бывшую штаб-квартиру армии
Фото: Reuters / Others
16 мая 2024 г.

Власти Сербии и американская инвестиционная компания Affinity Global Development, принадлежащая зятю Трампа Джареду Кушнеру, подписали договор об аренде бывших армейских зданий в Белграде.

Как уточняет Reuters, в этих зданиях ранее была штаб-квартира бывшей Югославской народной армии — могущественной военной структуры, существовавшей до распада Югославии в 1990-х годах.

Министерство строительства Сербии сообщило, что «уважаемая американская компания» была выбрана для работы, которую ведомство охарактеризовало как «возрождение комплекса». Предполагается, что на месте бывшего военного управления будут построены гостиница, апартаменты, магазины и офисные помещения. Также на территории планируется построить мемориальный центр, посвященный всем жертвам бомбардировок НАТО.

«Перестройка будет отвечать законам Сербии, ее проведут в сотрудничестве с правительством и соответствующими учреждениями, которые отвечают за городское планирование и охрану культурного наследия», — подчеркнули в Минстрое. При этом ведомство не уточнило ни объем американских инвестиций, ни сроки завершения строительства.

В марте зять Трампа Кушнер объявил, что намерен увеличить инвестиции своей компании Affinity Partners в Балканском регионе. По его словам, будущие проекты будут включать стройки в Албании и Белграде. Кушнер создал инвестиционную фирму в 2021 году, вскоре после того, как его тесть — Дональд Трамп — перестал занимать пост президента США.

Два здания в Белграде, о перестройке которых идет речь, были повреждены в 1999 году во время бомбардировок НАТО бывшей Югославии. Целью ударов было заставить тогдашнего сербского лидера Слободана Милошевича прекратить репрессии против албанцев в Косово. Однако не все в Сербии рады инвестпроекту. Более 22 тыс. жителей страны подписали петицию с призывом сохранить здания, называя их памятником американской агрессии против страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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