ПОЛИТИКА
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США испугались российского вмешательства в выборы
Национальная разведка предупредила Конгресс о высокой угрозе иностранного вмешательства в американские выборы. Среди потенциальных недоброжелателей США — Иран, Россия и Китай
США испугались российского вмешательства в выборы
США были обеспокоены вмешательством России в выборы / Фото: AP / Others
16 мая 2024 г.

Директор нацразведки США Аврил Хейнс заявила, что все большее число иностранных субъектов стремятся повлиять на американские президентские выборы в ноябре. Среди них наиболее значительные — Россия, Китай и Иран, однако они далеко не единственные, отметила чиновница.

«В частности, Россия остается самой активной иностранной угрозой для наших выборов. Цели российского правительства в таких операциях влияния, как правило, включают подрыв доверия к демократическим институтам США, обострение социально-политических разногласий в США и ослабление западной поддержки Украины», — подчеркнул Хейнс.

Сенатор Марк Уорнер, председатель сенатского комитета по разведке, заявил, что рассекреченные разведывательные оценки выявили не только Россию, Китай и Иран, но также Кубу, Венесуэлу, исламских боевиков «и целый ряд иностранных хактивистов и киберпреступников, мотивированных прибылью», стремящихся повлиять на политический курс США.

«Барьеры для иностранного пагубного влияния, включая влияние на выборы, стали ничтожно малыми», — отметил Уорнер.

Сенатор уточнил: иностранные субъекты ведут кампании по преследованию кандидатов, активно пропагандируют в соцсетях, а также выдают себя за американские организации в интернете.

«Мы стали свидетелями того, как все большее число американцев — всех политических взглядов — просто не доверяют американским институтам, от федеральных агентств и местных правоохранительных органов до основных средств массовой информации, в сочетании с возросшей зависимостью от легко манипулируемых интернет-медиаплатформ», — признал Уорнер.

Комитеты Конгресса начали изучать сообщения об иностранных, особенно российских, попытках повлиять на общественное мнение в США после того, как американские спецслужбы выявили вмешательство Москвы в президентские выборы в 2016 году.

Россия отрицает какую-либо причастность к вмешательству в голосование, называя эти обвинения попыткой разрешить какие-то внутриполитические игры американских политиков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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