В среду суд Квебека отклонил судебный запрет на размещение пропалестинского лагеря протестующих на территории Монреальского университета МакГилла. Судья Марк Сен-Пьер сказал, что срочная необходимость убрать лагерь не была в достаточной мере обоснована истцом.

По словам Сен-Пьера, в данном случае речь идет о столкновении свободы самовыражения протестующих с правами собственности университета. По его словам, необходимо обсудить, входит ли «мирная оккупация» в область свободы выражения мнения, сообщает газета Globe and Mail.

«Вопрос не только важный, но и сложный, поэтому желательно провести более глубокий анализ, чем это обычно делается в контексте временного судебного запрета», - сказал Сен-Пьер в своем решении.

Адвокат университета МакГилла Жак Дарше утверждал, что университет не может обеспечить безопасность своего кампуса, поскольку протестующие не пускают сотрудников университета внутрь для осмотра лагеря.

Но судья отметил, что учебное заведение «не может сообщить ни об одном серьезном или насильственном инциденте с момента установки первых палаток на территории кампуса».

Пропалестинские протестующие разбили лагерь 27 апреля и потребовали от университета раскрыть информацию о любых инвестициях, поддерживающих экономику агрессора, и отказаться от них.

Судья отметил, что протестующие предоставили письменные показания под присягой, в которых утверждается, что лагерь не представляет опасности и что аргументы университета о рисках якобы сопряженных с размещением на его территории лагеря являются необоснованными.