Известный израильский ученый Илан Паппе заявил, что после прибытия в США в понедельник он подвергся допросу со стороны ФБР. Прибыв в аэропорт Детройта, академик, известный своими антисионистскими взглядами и исследованиями, заявил, что его подвергли двухчасовому допросу.

Его в частности спрашивали, является ли он сторонником ХАМАС и считает ли он израильское нападение на Газу «геноцидом».

«Справедливости ради, оба допрашивающих не вели себя грубо или оскорбительно. Однако вопросы их были действительно из ряда вон выходящими!», — написал Паппе в Facebook.

«Они долго разговаривали с кем-то по телефону (с израильтянами?) и после того, как скопировали всю информацию с моего телефона, позволили мне пересечь границу», — пишет ученый.

Паппе также упомянул в своем посте обращение с британским врачом и ректором Университета Глазго палестинского происхождения Гассаном Абу Ситта. Его в прошлом месяце задержали в аэропорту Германии, отказав во въезде в страну.

Гассан Абу Ситта ехал на конференцию по Палестине по приглашению, но на его въезд в шенгенскую зону (куда входят 29 стран Европы) наложили годовой запрет. В начале этой недели ограничение было снято в досрочном порядке.

«Я знаю, что многие из вас пережили куда худший опыт, но после того, как Франция и Германия отказали во въезде ректору университета Глазго за то, что он палестинец... Бог знает, что будет дальше», — написал Паппе.

«Подобные действия США или европейских стран, предпринятые под давлением произраильского лобби или самого Израиля, попахивают паникой и отчаянием в ответ на то, что Израиль очень скоро станет государством-изгоем со всеми вытекающими из этого статуса последствиями», — заключил историк.