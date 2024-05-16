Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели совместную пресс-конференцию в Президентском комплексе. В начале своего выступления президент Эрдоган осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Мы будем продолжать противостоять всем видам действий, направленных против мира, стабильности и безопасности нашего региона», — заявил глава государства.

Президент Эрдоган также коснулся темы экономических проектов региона, отметив, что продолжаются усилия для восстановления полноценного функционирования железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, являющейся основой Срединного коридора.

Лидеры обсудили шаги по повышению эффективности борьбы с террористическими организациями и сетями организованной преступности, особенно FETÖ и PKK.

Глава турецкого государства призвал мировое сообщество поддержать палестинский народ в его борьбе за свободу и независимость, подчеркнув: «Все человечество на основе права и дипломатии должно поддержать борьбу палестинского народа за свободу, за которую он заплатил тяжелую цену».

В присутствии Эрдогана и Кобахидзе был подписан меморандум о взаимопонимании в области энергетики между двумя странами. От имени Турции меморандум подписал министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, а от имени Грузии — заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

*** 17:40

В честь визита премьера Грузии Ираклия Кобахидзе состоялась торжественная церемония встречи с военными почестями. После переговоров Кобахидзе и президент Эрдоган выступят с совместными заявлениями для прессы

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, находящегося в Турции с официальным визитом. Кортеж грузинского лидера был торжественно встречен всадниками и сопровожден до Президентского комплекса.

Кобахидзе был принят с воинскими почестями. Затем президент Эрдоган и грузинский премьер обменялись рукопожатиями и сфотографировались на фоне флагов Турции и Грузии. После переговоров лидеры двух стран выступят на совместной пресс-конференции.

На торжественной церемонии присутствовали члены турецкого правительства, в том числе главы МИД, Минобороны, Минторговли и другие высокопоставленные чиновники.