Утром в четверг президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. «У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления зарубежных визитов друг к другу, и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас и у вас, и в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — заявил Путин на встрече с китайским коллегой.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что встречался с Путиным по меньшей мере 40 раз. И это, по его словам, помогает сохранять стремительную динамику роста российско-китайских отношений. К российскому президенту он обращается как к «дорогому другу».

В общей сложности общение лидеров двух стран растянулось на 2,5 часа. После этого они подписали документы о стратегическом взаимодействии, а также порядка 10 межправительственных и межведомственных документов. В совместном заявлении они обозначили единый взгляд на ситуацию в мире, обсудили инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств. А также обязались не делать ничего из этого с активами друг друга в своих странах.

После начала войны в Украине зарубежные визиты Путина серьезно сократились. Некоторые государства для него просто закрыты, а в других есть шанс получить ордер на арест, выданный в Гааге. Возможно, именно этим можно объяснить особенную красноречивость российского президента в ходе визита в КНР, за которую ему даже пришлось извиниться.

«Извините, пожалуйста, что так долго говорил, не давал переводчику [успеть перевести]. Чувствую себя здесь как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски понимают», — сказал он.

В поездке лидера РФ сопровождали ключевые российские чиновники: новый министр обороны Андрей Белоусов, бывший глава Минобороны и нынешний секретарь Совбеза Сергей Шойгу, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров и другие члены кабмина.

Как поясняет TRT на русском китаевед, ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Андрей Виноградов, расширенный состав делегации говорит о том, что сотрудничество между странами будет нарастать по всем линиям - и политическим, и экономическим.

«Путин поехал в Китай, потому что Пекин является для России главным, надежным и единственным из великих держав стратегическим сотрудником. На протяжении своей президенткой каденции Путин намерен развивать отношения с КНР и определять с союзником строительство нового мирового порядка», — считает китаевед.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, одной из приоритетных тем для разговора между Путин и Цзиньпином станет Украина. Ранее Пекин представил собственный план прекращения войны, однако в ЕС его назвали нереалистичным. Желание Китая выступить миротворцем в этом конфликте понятно, однако из-за тесных связей с Москвой эти шаги могут быть восприняты с определенным скептицизмом со стороны Запада.