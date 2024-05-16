Первая леди Турции Эмине Эрдоган стала почетным гостем «Программы повышения осведомленности и поддержки африканских стран-членов Организации исламского сотрудничества против рака» в столице Нигерии Абудже. В своей речи она высоко оценила природные красоты и гостеприимство Африки. Эмине Эрдоган выразила надежду, что мероприятие создаст мосты знаний и исцеления между странами.

Первая леди напомнила о первом заседании в Турции восемь лет назад и отметила успехи семинаров, проведенных в Буркина-Фасо и Нигерии. Она подчеркнула важность обсуждения экологических факторов, вызывающих рак, и необходимости возвращения к здоровому образу жизни и традиционному питанию. По ее словам, 90% случаев рака вызваны экологическими факторами.

Эмине Эрдоган отметила резкий рост смертности от рака в Африке, которая в настоящее время превышает совокупную смертность от СПИДа, туберкулеза и малярии — инфекционных болезней, традиционно широко распространенных в этом регионе. Она выразила обеспокоенность значительным увеличением случаев онкологических заболеваний на африканском континенте, где ранее рак встречался крайне редко. По ее словам, одной из основных причин такой негативной тенденции является утрата здорового образа жизни и традиционных пищевых привычек коренного населения Африки, которые ранее обеспечивали им определенную защиту от развития онкологии.

Она подчеркнула, что глобальные продовольственные системы навязывают генетически модифицированные продукты, и предложила продвигать натуральное и халяльное питание.

Эмине Эрдоган рассказала о политике Турции в борьбе с раком, включая улучшение медицинской инфраструктуры и обеспечение доступности лечения для всех граждан. Она отметила успехи в предоставлении медицинских услуг и важность традиционных методов лечения.

Эрдоган также упомянула проект «Наследие наших предков — Семена», направленный на сохранение местных видов растений, и проект «Ноль отходов», способствующий защите почвы и организмов от химических удобрений. Она подчеркнула, что Турция продолжает делиться своим опытом и знаниями с другими странами.

Эмине Эрдоган подчеркнула важность мероприятий, направленных на сокращение ожирения и увеличение физической активности среди молодежи, и отметила запрет на курение в закрытых помещениях Турции с 2009 года.

Она подчеркнула необходимость воспитания образованных, здоровых и патриотичных молодых людей для достижения суверенитета стран. Эрдоган обратила внимание на высокую смертность от рака в малоразвитых странах и подчеркнула, что африканские страны нуждаются в таких же возможностях борьбы с раком, как и остальной мир. Первая леди призвала ОИС взять на себя ответственность за предоставление этих возможностей.

Завершая свою речь, Эмине Эрдоган выразила солидарность с палестинским народом и пожелала мира и процветания каждому человеку, независимо от его веры, национальности и цвета кожи. Слова о Палестине вызвали бурные аплодисменты в зале. На программу прибыли первая леди Сьерра-Леоне Фатима Маада Био, первая леди Гамбии Фатуматта Ба-Барроу и другие высокопоставленные участники, включая министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа. Перед началом программы Эмине Эрдоган встретилась с женами лидеров для обмена мнениями.