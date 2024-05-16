ПОЛИТИКА
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Баку отверг обвинения Парижа
МИД Азербайджана отринул обвинения министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в поддержке сепаратистов Новой Каледонии
Баку отверг обвинения Парижа
МИД Азербайджана / Others
16 мая 2024 г.

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило заявления министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, сделанные 16 мая в интервью телеканалу France-2.

«Еще раз решительно осуждаем оскорбительные высказывания французской стороны в адрес Азербайджана и требуем прекратить клеветническую кампанию против нашей страны, сопровождающуюся такими недопустимыми обвинениями, как массовое убийство армян», — подчеркнул в своем комментарии руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Гаджизаде отметил, что МИД Азербайджана полностью отвергает очередные необоснованные высказывания Жеральда Дарманена относительно предполагаемых отношений между Азербайджаном и лидерами движения за независимость Новой Каледонии. По его словам, уместнее было бы министру внутренних дел Франции вспомнить историю преступлений против человечности, совершаемых на протяжении многих лет в рамках колониальной политики Парижа.

Гаджизаде также подчеркнул, что вместо обвинений в адрес Азербайджана, Франция должна сосредоточиться на своей политике в отношении заморских территорий, которая и вызывает протесты. «Еще раз призываем Францию прекратить необоснованные претензии в адрес нашей страны», — заявил Айхан Гаджизаде.

Ранее французское правительство объявило о направлении войск в Новую Каледонию, где продолжаются массовые беспорядки. Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан в поддержке сторонников независимости этой территории, заявив, что «некоторые сепаратисты договорились с Азербайджаном». Однако он не уточнил, о каком именно вмешательстве идет речь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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