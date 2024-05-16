Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла. Он должен покинуть территорию России в течение недели. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Как пояснили в МИД, британский дипломат будет выслан из страны в ответ на решение властей Великобритании, которые 8 мая сообщили о планах выслать российского военного атташе. 16 мая в российский МИД был вызван представитель посольства Великобритании, которому был заявлен «решительный протест» в связи с высылкой российского атташе.

«Подчеркнули, что расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям», — заявили в МИД РФ.

Напомним, 8 мая Лондон объявил о высылке из страны российского военного атташе. Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал атташе «необъявленным офицером военной разведки», который вел «злонамеренную деятельность». Клеверли добавил, что в ответ на меры Великобритании ожидает резкую реакцию и обвинения в русофобии в адрес британцев со стороны правительства России.