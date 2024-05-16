ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Россия высылает британского дипломата
В ответ на высылку российского военного атташе из Лондона МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла
Россия высылает британского дипломата
МИД России / Фото: Reuters / Others
16 мая 2024 г.

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла. Он должен покинуть территорию России в течение недели. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Как пояснили в МИД, британский дипломат будет выслан из страны в ответ на решение властей Великобритании, которые 8 мая сообщили о планах выслать российского военного атташе. 16 мая в российский МИД был вызван представитель посольства Великобритании, которому был заявлен «решительный протест» в связи с высылкой российского атташе.

«Подчеркнули, что расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям», — заявили в МИД РФ.

Напомним, 8 мая Лондон объявил о высылке из страны российского военного атташе. Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал атташе «необъявленным офицером военной разведки», который вел «злонамеренную деятельность». Клеверли добавил, что в ответ на меры Великобритании ожидает резкую реакцию и обвинения в русофобии в адрес британцев со стороны правительства России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us