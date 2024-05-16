Для меня особая честь посетить президента Эрдогана, который является не только президентом, но и настоящим лидером республики, решительно отстаивающим национальные интересы Турции и турецкого народа. Руководство президента Турции является примером для каждого из нас. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Выразив удовольствие от первого визита в Турцию в качестве премьер-министра Грузии, Кобахидзе отметил тесное сотрудничество и стратегическое партнерство между двумя странами: «Мы придаем большое значение этому партнерству и очень ценим его».

Кобахидзе также прокоментировал процесс урегулирования между Баку и Ереваном. «Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией — это очень важное событие, так как мы думаем, благодаря этому две страны в конечном итоге достигнут реального мирного соглашения», — заявил Кобахидзе. Премьер Грузии заявил, что Тбилиси всегда поддерживает мирное сосуществование стран на Кавказе и верит в важность мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Кобахидзе осудил нападение на премьер-министра Словакии и пожелал ему скорейшего выздоровления. Он также сообщил, что обсуждал с президентом Эрдоганом широкий круг вопросов, включая двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также поддержание отношений на высшем уровне. Президент Эрдоган пообещал посетить Грузию.

Кобахидзе подчеркнул важность поддержки Турцией территориальной целостности и суверенитета Грузии: «Нам очень приятно, что господин президент поддерживает Грузию и ее национальные интересы, и мы благодарим его».

Премьер-министр напомнил, что Грузия является кандидатом в члены Европейского Союза и на встрече обсуждались планы на будущее и региональные события.

Касаясь российско-украинской войны, Кобахидзе сообщил, что они обсудили с Эрдоганом усилия Турции по поиску решения конфликта, отметив угрозу для мирной инфраструктуры региона.

Кобахидзе подчеркнул необходимость углубления отношений в торговле и экономике: «Турция является торговым партнером номер один для Грузии, и мы обсудили дальнейшее углубление этих отношений и партнерства». Он также отметил важность трехстороннего сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Грузией.

В завершение премьер отметил важность стратегических проектов и сотрудничества в образовании, обороне и безопасности и подчеркнул, что эти сферы имеют большую ценность и отвечают интересам обеих стран.