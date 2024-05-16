Министр обороны Йоав Галлант раскритиковал отсутствие ясной стратегии со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно ситуации в секторе Газа. Галант отверг идею создания военного управления в эксклаве, чем вызвал раскол в кабинете министров.

Позицию Галанта поддержали центристы из военного кабинета — Бени Ганц и Гади Эйзенкот, против выступили ультранационалисты Безалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир.

Ранее Нетаньяху неоднократно сигнализировал свою готовность «полностью ликвидировать» палестинское движение ХАМАС, однако не объяснял, кто будет управлять Газой после конфликта.

Израильские официальные лица допускают передачу власти палестинской гражданской администрации при сохранении военного контроля. Однако эксперты предупреждают, что для полного контроля над эксклавом потребуется крупный военный контингент, что чревато затяжным конфликтом, напоминающим оккупацию Южного Ливана.

Ранее Галант уже конфликтовал с Нетаньяху из-за судебной реформы, и нынешние разногласия грозят дальнейшим расколом правительства.

Недавние инциденты с жертвами среди израильских военных негативно сказываются на единстве израильского правительства и общества. Накануне пять израильских военнослужащих убиты «дружественным огнем» в лагере беженцев Джебалия на севере блокированного сектора Газа, еще семь — пострадали.

Конфликт в секторе Газа обострился 7 октября. Согласно информации Минздрава Газы, в результате израильского вторжения в палестинский эксклав погибли 35 272 человека, еще 79 205 получили ранения.