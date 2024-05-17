По данным оперативного штаба Краснодарского края, утром 17 мая два беспилотника пытались атаковать НПЗ в Туапсе. В результате падения одного из аппаратов на территории НПЗ возникло возгорание, которое тушили специальные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Позже власти сообщили, что пожар был локализован.

В Новороссийске, по данным российских СМИ, местные жители слышали более 35 взрывов. По информации телеграм-каналов, был атакован морской порт. По данным ряда источников, после атаки дронов в городе не работает общественный транспорт, отменены занятия в учебных учреждениях, перекрыты некоторые улицы, а на железнодорожной станции загорелась нефтяная установка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ночью украинские военные «безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска». По его словам, средства ПВО подавили более 10 беспилотников и в результате их падения возникли локальные возгорания, которые были ликвидированы. Какие именно объекты пострадали, губернатор не уточнил.

Ночью беспилотники также атаковали аннексированный Севастополь. Назначенный Россией глава города Михаил Развозжаев утверждает, что российские военные уничтожили «десятки дронов и более пяти безэкипажных катеров». Пострадавших нет.

В результате падения обломков беспилотников была повреждена подстанция «Севастополь». По словам Развозжаева, ее восстановление займет около суток. Во время восстановительных работ город не сможет получать достаточное количество энергии, что приведет к точечным отключениям света. Коммунальные службы будут информировать о графике отключений.

Занятия в детсадах, школах и учреждениях среднего профессионального образования отменены.

Министерство обороны России заявило, что 17 мая в небе над аннексированным Крымом был уничтожен 51 дрон, над Краснодарским краем — 44, над Белгородской областью — шесть и над Курской областью — один. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота РФ было уничтожено шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.