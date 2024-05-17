В Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя российского посольства в связи с объявлением в розыск ряда литовских политиков в России. Об этом говорится в заявлении МИД Литвы.

Представителю посольства РФ было заявлено, что такие действия противоречат общепринятым нормам международного права, являются попыткой фальсификации исторических фактов и демонстрируют неуважение к Литве.

«Министерство иностранных дел Литовской республики требует немедленно прекратить политически мотивированное преследование граждан Литовской республики», — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Россия объявила в розыск бывшего начальника полиции Эстонии Эльмара Вахера, бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, а также нескольких должностных лиц Литвы, Латвии и Польши. Против них возбуждены уголовные дела об уничтожении и повреждении памятников советским военным.

В феврале Россия объявила в розыск десятки европейских политиков и чиновников, включая латвийских, а также многих украинских военных и сотни иностранных наемников, которые принимают участие в войне на стороне Украины.

В розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, которые голосовали за выход из договора с Россией о памятниках. В числе разыскиваемых также три действующих министра Латвии: министр земледелия Армандс Краузе, министр финансов Арвилс Ашераденс и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Кроме того, в феврале Россия объявила в розыск эстонского премьера Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп разыскиваются за «уничтожение памятников советским воинам».

«За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало», — заявила Захарова.

Комментируя свое объявление в розыск, Каллас подчеркнула, что не намерена молчать и продолжит решительную поддержку Украины.

«Я всегда говорила, что набор инструментов России не изменился. На протяжении всей истории Россия прикрывала свои репрессии так называемыми правоохранительными органами. Я знаю это из истории своей семьи. Когда моих бабушку и маму депортировали в Сибирь, ордер на арест выдал КГБ», —– заявила Каллас.