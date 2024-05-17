Разработка проекта строительства малой атомной электростанции (АЭС) в Кыргызстане займет 10 лет. Об этом заявил замминистра энергетики республики Таалайбек Байгазиев.

«Это не будет сделано быстро. Это длительный процесс. Сейчас идет процесс изучения и обсуждения. Одним из важнейших пунктов является подготовка специалистов, которые будут работать на атомной станции в Кыргызстане», — пояснил Байгазиев на семинаре, посвященном развитию ядерной инфраструктуры в Кыргызстане.

Чиновник отметил, что стране не хватает генерирующих мощностей. В настоящее время основная часть электроэнергии вырабатывается на ГЭС, около 10% — на тепловых электростанциях. В будущем Кыргызстан должен полностью перейти на зеленую электроэнергию.

«На сегодня нам не нужны атомные электростанции большой мощности — нам достаточно малой. Мы не должны отстраняться от АЭС. У нас есть хорошие предпосылки для этого», — отметил Байгазиев.

Таалайбек Байгазиев напомнил, что Кыргызстан уже достиг соглашения с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве малой АЭС. В марте он сообщил, что «Росатом» разработал предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО). Подготовка специалистов для работы на малой АЭС будет проводиться в образовательном центре, который создадут совместными усилиями Министерства энергетики Кыргызстана и «Росатома».

Меморандум о сотрудничестве в сооружении малых АЭС в Кыргызстане стороны подписали 20 января 2022 года. В феврале того же года премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров обосновал планы строительства АЭС тем, что такие станции появляются в соседних странах. В ноябре на форуме «Атомэкспо» в Сочи представители России и Кыргызстана подписали техзадание на предварительное обоснование проекта строительства АЭС малой мощности в республике. В документе отмечена заинтересованность в сооружении АЭС на базе реакторной установки РИТМ-200Н.

На данный момент в странах Центральной Азии нет действующих АЭС, однако Казахстан и Узбекистан уже несколько лет изучают возможность строительства таких станций.