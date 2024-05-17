Россия активно наступает в Харьковской области — с 12 мая российские военные захватили ряд стратегических деревень на северо-востоке области и вплотную подошли к Волчанску. Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отойти от города.

На этом фоне НАТО рассматривает возможность экстренно отправить военных инструкторов в Украину, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Этот шаг может привести к более прямому вовлечению США и Европы в российско-украинский конфликт, отмечает издание. Администрация Байдена продолжает подчеркивать, что американских войск на местах не будет. Союзники по НАТО же отмечают, что военные прибудут в Украину лишь для обучения украинских сил.

Однако, как уточняет газета, такой шаг станет нарушением предыдущей «красной линии» и может привести к росту противостояния между НАТО и Москвой.

Необходимость отправить военных некоторые члены альянса объясняют тем, что в ВСУ сложилась катастрофическая ситуация с комплектованием войск. Нехватка личного состава достигла критической точки, а положение на поле боя в последние недели серьезно ухудшилось — во многом из-за задержек в поставках американского оружия. Киев попросил своих американских и натовских коллег помочь обучить 150 тыс. новобранцев ближе к линии фронта для более быстрого развертывания, пишет NYT.

До сих пор Вашингтон отказывался отправить войска. Однако Чарльз Браун-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов, 16 мая заявил, что размещение инструкторов НАТО в Украине кажется неизбежным. «В конце концов, со временем мы туда доберемся», — предрек военачальник.

По его словам, на данный момент усилия внутри Украины поставят «группу инструкторов НАТО под угрозу» и, скорее всего, потребуют решения, использовать ли драгоценную противовоздушную оборону для защиты инструкторов вместо критически важной украинской инфраструктуры вблизи поля боя.

Если какая-либо страна НАТО направит своих военных в Украину, то все остальные страны будут обязаны — в соответствии с договором альянса — оказывать помощь в защите от любого нападения на инструкторов. Это потенциально может втянуть альянс в прямой конфликт с Россией.

Пентагон по-прежнему против размещения американских войск в Украине, уточнила 16 мая заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх.