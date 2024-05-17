Басманный суд Москвы по запросу следствия в четверг продлил арест четверым обвиняемым в деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Следствие считает их исполнителями преступления.

Согласно постановлениям суда, срок содержания под стражей для Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода и Шамсидина Фаридуни продлен до 22 августа. Все они являются гражданами Таджикистана. В суд их доставили в тюремной одежде, закованными в наручники на руках и ногах.

Все четыре заседания по запросу следствия прошли за закрытыми дверями. Как сообщает «Интерфакс», это связано с необходимостью сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса.

Позднее в четверг суд продлил арест еще четверым обвиняемым до аналогичного срока. Это Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Якубджон Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. По данным СК, жертвами стали не менее 144 человек. Часть из них были застрелены, большинство погибли во время пожара, включая тех, кто задохнулся продуктами горения.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка ДАЕШ. США и страны Запада также считают, что теракт организовала ДАЕШ, однако Россия заявляет, что за исполнителями преступления может стоять Украина. Киев категорически отвергает все обвинения.