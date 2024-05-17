Вашингтон требует от Украины применять поставленное США оружие лишь на украинской земле, заявила Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона. Она подчеркнула, что это правило действует с самого начала российско-украинского конфликта, США не изменили свою позицию.

«Да, мы не изменили нашу позицию. Мы считаем, что оборудование, возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны использоваться для возвращения украинской суверенной территории», — уточнила Сингх.

Чиновник добавила, что США открыто требовали этого от украинского руководства, опасаясь, что применение американского оружия по территории РФ может привести к прямому конфликту Москвы и Вашингтона. Сингх отметила, что министр обороны США Ллойд Остин поднимал этот вопрос с украинским коллегой Рустемом Умеровым, в частности, обсуждая способы применения поставленных Киеву средств.

«И мы считаем, что это [применение оружия] должно быть в пределах украинской территории», — добавила представитель Пентагона.

На этой неделе во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон не разрешает использовать американские вооружения для ударов по РФ.

Не все западные союзники Киева разделяют позицию США. Так, в начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон уточнил, что Киев может использовать британское оружие так, как посчитает нужным — в том числе для нанесения ударов по целям на российской территории.

Министр не уточнил, касается ли это заявление британских дальнобойных ракет Storm Shadow, поставленных Украине. Ряд изданий предсказывали, что Киев может использовать ракеты с дальностью до 300 км для удара по Крымскому мосту.

Глава МИД Латвии Байба Браж позже отметила, что Киев получил западное оружие от некоторых партнеров с разрешением наносить удары по российской территории.