Анкара с 7 октября активно поддерживает палестинское дело на мировой арене и осуждает новые израильские попытки оккупации и геноцида. Об этом в интервью Al Jazeera сообщил Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции в ответ на вопрос о поддержке Палестины Турцией. Он подчеркнул, что Турция продолжает оказывать гуманитарную помощь Палестине и твердо стоит на своих позициях.

Глава Управления коммуникаицй также напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган способствовал переговорам между лидерами ХАМАС и ФАТХ для объединения палестинских сил.

Фахреттин Алтун подчеркнул, что Турция с первых дней активно боролась с дезинформацией Израиля, организовав встречу министров информации Организации исламского сотрудничества. Он отметил, что Турция сделала все возможное, чтобы остановить резню, используя все гуманитарные и дипломатические каналы. Анкара предложила механизмы гарантий для долгосрочного решения конфликта и вновь обратила внимание международного сообщества на колониальные планы Израиля и необходимость признания государства Палестина.

Кроме того, Алтун подчеркнул, что Турция — единственная страна, полностью прекратившая торговлю с Израилем, чтобы поддержать Палестину.

Отвечая на вопрос о нормализации отношений с Египтом после визита президента Эрдогана, Фахреттин Алтун заявил, что визит президента Турции в Каир 14 февраля завершил процесс нормализации и открыл новый этап в отношениях между странами. Он подчеркнул, что в ходе визита была подписана Совместная декларация, объявившая о реорганизации Высшего совета стратегического сотрудничества (YDSK) под председательством президентов.

Алтун отметил, что политическая воля к развитию отношений между Турцией и Египтом была подтверждена на высшем уровне и YDSK проведет свое заседание во время предстоящего визита президента Сиси в Турцию.

На вопрос о долгой борьбе Турции с террористическими организациями Алтун ответил, что борьба с PKK продолжается более 40 лет. Он подчеркнул, что стратегия «уничтожения терроризма в его зародыше», объявленная президентом в 2016 году, дала эффективные результаты. Алтун отметил, что благодаря развитию оборонной промышленности и профессионализму сил безопасности организация была значительно ослаблена на территории Турции.

Отвечая на вопрос о террористических группировках в Ираке и Сирии, Алтун заявил, что Турция ведет интегрированную борьбу с терроризмом за пределами своих границ. Он подчеркнул, что Турция борется с PKK, ДАЕШ и другими террористическими организациями в рамках своего права на самооборону.

Алтун добавил, что поддержка Турции в регионе растет, что подтверждается словами премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа Ас-Судани о безопасности, обеспечиваемой в сотрудничестве с Турцией.

На вопрос о визите президента Эрдогана в Ирак, Алтун отметил, что это был первый визит президента Турции в Ирак за последние 13 лет. В ходе визита были подписаны 26 двусторонних соглашений. Одним из ключевых моментов визита стало подписание четырехстороннего Меморандума о взаимопонимании по проекту «Путь развития» с участием Катара и ОАЭ.

Алтун подчеркнул, что проект «Путь развития» имеет большое значение как на региональном, так и на глобальном уровне, так как он соединяет Персидский залив с Европой. Турция играет ключевую роль в этом проекте, выступая в качестве моста между Востоком и Западом.

Фахреттин Алтун приветствовал решение Ирака объявить PKK террористической организацией, отметив, что Турция ожидает полного устранения присутствия PKK на иракской территории.

Глава ведомства также прокомментировал поддержку США сил YPG/PYD в Сирии. Алтун напомнил, что Турция неоднократно поднимала этот вопрос перед США, отмечая, что такая политика не соответствует духу союзничества в рамках НАТО и может подорвать двусторонние отношения.

В контексте войны в Украине Алтун подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать мирные усилия и выступает за немедленное прекращение огня.

Фахреттин Алтун напомнил, что Турция организовала встречи на уровне министров иностранных дел конфликтующих сторон и сыграла ключевую роль в заключении соглашений по зерновому коридору, что является значительным дипломатическим достижением.

Алтун заявил, что Турция будет и дальше придерживаться своей принципиальной позиции, способствуя миру и стабильности как в регионе, так и в мире. Он отметил, что роль Турции в этом процессе высоко оценивается и уважается как союзниками по НАТО, так и странами Европы.

Фахреттин Алтун подчеркнул, что нынешний кризис не омрачает отношения между Турцией и ЕС, а наоборот, демонстрирует важность Турции как незаменимого союзника для стран Европы. Турция продолжает выполнять уникальную роль посредника, поддерживая близкие отношения с обеими сторонами конфликта и сохраняя открытыми каналы для переговоров.