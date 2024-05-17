Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, 16 мая большинством голосов приняла законопроект, обязывающий президента Джо Байдена отправлять оружие Израилю. Это идет вразрез с политикой Белого дома, который в начале мая приостановил поставки 3500 тяжелых бомб Израилю, опасаясь, что Тель-Авив может использовать их для ударов по Рафаху.

Закон о поддержке безопасности Израиля был одобрен 224 голосами против 187, в основном по линии Республиканской партии. Шестнадцать демократов присоединились к большинству республиканцев, проголосовав «за», а трое республиканцев присоединились к демократам, выступив против этой меры.

Законопроект вряд ли вступит в силу, учитывая, что его заблокирует Сенат, контролируемый демократами. Однако сам факт принятия такого законопроекта подчеркивает глубокий раскол в политике США в отношении Израиля в год американских президентских выборов.

Республиканцы обвинили Байдена в том, что он отвернулся от Израиля, заблокировав поставки оружия. По словам республиканцев, на президента якобы повлияли масштабные пропалестинские протесты в кампусах ведущих вузов США.

«Это катастрофическое решение [отказаться от поставок оружия Израилю] с глобальными последствиями. Очевидно, что это делается из политических соображений, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», — заявил спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон.

Демократы обвинили своих соперников в том, что они искажают позицию Байдена в отношении Израиля. Судя по последним действиям главы Белого дома, его едва ли можно заподозрить в пропалестинских настроениях или желании как-либо снизить поддержку Израиля.

Тель-Авив — крупнейший получатель американской военной помощи на протяжении десятилетий. В апреле Джо Байден подписал законопроект о выделении $14 млрд Израилю. На этой неделе Госдеп США передал на рассмотрение Конгресса пакет дополнительной военной помощи Израилю на сумму $1 млрд.