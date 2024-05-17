10 мая российские войска активизировались на севере Харьковской области, захватив ряд населенных пунктов в «серой» зоне. Президент России Владимир Путин объяснил всплеск военной активности созданием «буферной зоны» из-за обстрелов приграничных регионов, включая Белгород, и гибели мирных жителей.

«Они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. Я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы будем вынуждены создать зону безопасности, санитарную зону», — заявил Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что у Москвы нет планов по захвату Харькова.

Глава РФ также обвинил «западных спонсоров» в эскалации конфликта, заявив, что их «поддержка Майдана» привела к нынешним событиям: «Это они в нем виноваты, пытаются переложить с больной головы на здоровую и вину возложить на Россию за сегодняшние трагические события. Но это результат их политики».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что российские войска не достигли «бетонной линии обороны», назвав утверждения об обратном «бредом». По его словам, россияне находятся только на первой линии, которую построили украинские военные под постоянным огнем. Он добавил, что третья линия обороны, построенная местными властями, является самой мощной, так как находится дальше от оружия и обстрелов.

10 мая российские войска резко активизировались на севере Харьковщины. Силы РФ захватили ряд населенных пунктов в «серой» зоне. На фоне вопросов о неэффективности фортификационных сооружений председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил о готовности предоставить отчетность по укреплениям в области.