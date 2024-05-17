США 17 мая объявили о санкциях против двух граждан России и трех российских компаний за содействие поставкам оружия между РФ и Северной Кореей. Указанные фирмы, по утверждению американского Минюста, участвовали в доставке корейских баллистических ракет в Россию для дальнейшего использования против Украины.

Попавшие под санкции лица и фирмы пытались обойти санкции, используя подставные компании для перемещения военного оборудования из КНДР в РФ, отмечает Минюст.

В списке фигурируют имена Рафаэля Анатольевича Газаряна и Алексея Буднева, а также компании «Транс Капитал», «Рафорт» и «Технология». Это не первый раунд санкций США против российских компаний, которых Вашингтон подозревает в поставках оружия между двумя странами.

Пентагон давно утверждает, что РФ якобы запросила у КНДР баллистические снаряды для отправки на украинский фронт. По данным американской разведки, Пхеньян в 2023 году передал Москве более 1 млн боеприпасов.

«Сегодняшние действия отражают нашу решимость помешать КНДР углублять военное сотрудничество с Россией», — заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки. «Соединенные Штаты будут и впредь принимать меры для привлечения к ответственности тех, кто пытается содействовать отправке оружия и других материальных средств, чтобы поддержать войну России», — добавил чиновник.

Он также отметил: Россия и Северная Корея за последний год серьезно укрепили военное сотрудничество. В обмен на боеприпасы РФ якобы помогла КНДР с технологиями, а также поставила нефть, утверждает Минфин США. Новые санкции были объявлены во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

17 мая российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин договорились углубить «стратегическое партнерство», а также совместно раскритиковали политику Вашингтона, в том числе в отношении Северной Кореи. Госдепартамент США сообщил, что Россия уже использовала более 40 произведенных в Северной Корее баллистических ракет против Украины — это нарушает резолюции ООН, которые в свое время поддержала сама РФ.

Американское внешнеполитическое ведомство назвало углубление отношений между КНДР и Россией «широкомасштабной угрозой глобальной безопасности и международному режиму нераспространения». Госдеп призвал другие страны присоединиться к усилиям Вашингтона по противодействию сотрудничеству Москвы и Пхеньяна.