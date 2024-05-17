Парламент Молдовы 17 мая проголосовал за проведение 20 октября референдума о членстве в Евросоюзе. В этот же день жители страны проголосуют на президентских выборах.

Вопрос вступления в ЕС изначально был краеугольным камнем курса президента Майи Санду, которая пришла к власти с обещаниями привести страну к европейскому будущему. При ней Кишинев серьезно сблизился с Румынией, главным апологетом вступления Молдовы в Евросоюз.

Санду считает Россию и коррупцию самыми большими угрозами суверенитету Молдовы. В частности, российская угроза сохраняется из-за проблемы Приднестровья — сепаратистского региона на востоке Молдовы, который с 1992 года решил отделиться от основной территории республики и провозгласил пророссийский курс. Опасения по поводу Приднестровья выросли на фоне войны РФ и Украины — многие политики в Молдове предполагают, что Кремль может использовать сепаратистский регион в качестве плацдарма для нападения на соседнюю Одессу.

Предложенная дата референдума 20 октября была поддержана в общей сложности 56 членами в собрании из 101 места, где партия Санду «Действие и солидарность» (PAS) имеет большинство. Парламентарии одобрили ту же дату для президентских выборов, на которых Санду планирует добиться переизбрания.

24 члена парламента от пророссийских оппозиционных партий не приняли участия в голосовании. Один депутат какое-то время пытался заблокировать трибуну парламента.

Оппозиционные пророссийские силы в Молдове выступают против быстрого продвижения к европейской интеграции. Вместо этого они призывают к улучшению связей с Россией и считают, что референдум следует отложить до начала переговоров о членстве в ЕС. Брюссель в прошлом году согласился начать переговоры о вступлении как с Молдовой, так и с Украиной.

Депутаты правящей PAS высмеяли депутатов от оппозиции, предположив, что они не высказали бы никаких возражений, если бы референдум предложил интеграцию с несуществующим Советским Союзом.

Если явка на голосовании превысит 33% и большинство жителей республики проголосуют за европейское будущее Молдовы, в конституцию будет добавлено дополнение, объявляющее интеграцию с ЕС «стратегической целью Республики Молдова».