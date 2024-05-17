Руководство университета Сонома в Калифорнии уволило ректора Майка Ли после того, как он согласился с требованиями пропалестинских протестующих на территории кампуса.

Формулировкой для увольнения стало «неподчинение» после того, как ректор заявил, что принимает условия студентов и объявит об академическом бойкоте израильских академических учреждений. Ректор уточнил, что вуз станет первым университетом США, который откажется от сотрудничества с Израилем под давлением протестующих.

«Никто из нас не должен оставаться в стороне, когда людей массово убивают и уничтожают», — отметил Ли в обращении к студентам, объявляя о своем решении.

Однако после резкой негативной реакции произраильских групп и более широкой системы государственных университетов Калифорнии Ли извинился за то, что согласился на бойкот.

С апреля студенты ведущих вузов США требуют от руководства университетов, чтобы они разорвали финансовые и академические связи с Израилем на фоне его военного вторжения в Газу.

Ли уточнил, что у университета Сономы нет программ обмена или академического сотрудничества с израильскими университетами и что эта позиция не изменится.

«Университет Сономы не будет проводить или участвовать в каких-либо программах обучения за границей, обменах преподавателями или других официальных совместных мероприятиях, спонсируемых или представляющих израильские государственные академические и исследовательские учреждения», — подчеркнул уволенный ректор.

Ли добавил, что университет будет взаимодействовать только с израильскими учеными, «действующими в личном качестве». Он также отметил, что колледж пересмотрит свои инвестиции, чтобы найти «этические альтернативы» Израилю, и создаст программу изучения Палестины.

Этот шаг вызвал немедленную критику со стороны произраильских групп, которые обвинили вуз в дискриминации еврейских студентов.

Требование разорвать академические связи впервые больше 20 лет назад озвучили палестинские интеллектуалы на оккупированном Западном берегу. Они призывали своих коллег из различных мировых вузов присоединиться к международному бойкоту израильских университетов.