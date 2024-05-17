Проект договора между Россией и Украиной, согласованный на переговорах в Стамбуле, мог бы стать основой для урегулирования конфликта. Об этом российским журналистам в КНР рассказал президент РФ Владимир Путин. Он заверил, что Москва «никогда не отказывалась от переговоров», и отметил, что глава украинской делегации Давид Арахамия парафировал «объемный» проект соглашения.

Напомним, в марте 2022 года в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией в рамках попыток урегулировать конфликт после начала российского вторжения. На повестке дня были ключевые вопросы: прекращение огня, создание гуманитарных коридоров, территориальные претензии (включая статус Крыма и Донбасса), возможность нейтрального статуса Украины в обмен на гарантии безопасности, снижение военной активности и разоружение.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин представил в Санкт-Петербурге предполагаемый проект возможного мирного соглашения с Украиной под названием «Договор о нейтралитете и гарантиях безопасности». Этот документ из 18 статей и приложения содержит предлагаемые ограничения на численность и вооружения украинских Вооруженных сил. Однако украинская сторона опровергла утверждения о парафировании договора и назвала это фейком.

Хотя окончательного соглашения достигнуто не было, Стамбульские переговоры продемонстрировали готовность сторон к диалогу и стали шагом на пути к потенциальному урегулированию конфликта. Они также подчеркнули роль Турции как важного посредника в этой ситуации.