Фундаментальное решение российско-украинского конфликта заключается в создании новой сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Синьхуа».

Си Цзиньпин призвал устранять «как симптомы, так и первопричину», учитывая как текущую, так и долгосрочную перспективу. Он пообещал поддержать своевременный созыв международной конференции по мирному урегулированию конфликта, которую признали бы как Москва, так и Киев, и где обе стороны были бы равноправно представлены. На конференции должны быть обсуждены все возможные варианты для скорейшего разрешения ситуации.

Владимир Путин, как передает «Синьхуа», выразил благодарность Си Цзиньпину и назвал позицию Китая «объективной, справедливой и сбалансированной». Он заверил, что Россия привержена мирному решению через переговоры, готова проявить искренность и продолжать тесное сотрудничество с Пекином в этом вопросе.

Мирная конференция для урегулирования российско-украинского конфликта пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня. На данный момент о своем участии в мероприятии объявили 50 делегаций, в основном из стран НАТО и ЕС.

Среди подтвержденных гостей — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Италии Джорджия Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы интенсивно готовимся на дипломатическом уровне, чтобы убедить тех, кто еще не сделал заявлений [принять приглашения]», — заявил Николя Бидо, глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии.